Самый богатый депутат Первоуральска Вадим Четищев лишился мандата «за утрату доверия»

Депутата лишили мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. В 2017 году Вадим Четищевв в налоговой декларации не указал доход в 100 тыс. рублей, не включил в список имущества квартиру, которая записана на его детей, а также имеющиеся у него доли в нескольких фирмах.