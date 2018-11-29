tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2018,, 15:33

Published 29 ноября 2018,, 15:33

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Самый богатый депутат Первоуральска Вадим Четищев лишился мандата «за утрату доверия»

29 ноября 2018, 15:33
Коллеги проголосовали за лишение мандата депутата гордумы Первоуральска Вадима Четищева из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Депутата лишили мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. В 2017 году Вадим Четищевв в налоговой декларации не указал доход в 100 тыс. рублей, не включил в список имущества квартиру, которая записана на его детей, а также имеющиеся у него доли в нескольких фирмах.

Как пишет «Политсовет», в 2017 году доход депутата составил 41,8 млн рублей. Он был самым богатым депутатом Первоуральска.

По факту сокрытия имущества и доходов, прокуратура провела проверку, по окончанию которой членами рабочей группы по противодействию коррупции было рекомендовано лишить первоуральского депутата мандата.

29 ноября депутаты проголосовали за отстранение Вадима Чертищева от должности с формулировкой «за утрату доверия».

Материалы по теме
Депутат Асбеста лишился мандата из-за недостоверных сведений о доходах женыДепутат из Асбеста Наталья Крылова может лишиться мандата из-за сокрытия квартирыКачканарский депутат был лишен мандата за сокрытие доходов
#Политика#Первоуральск#Коррупция#Депутат#Доходы#Мандат#Вадим Четищев
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07