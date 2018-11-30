Инвестиции в перевозки зерна и леса способствуют развитию экспорта в России

За 10 лет управления парком мы накопили макро данные, позволяющие начать реализовывать продукты по оптимизации управления вагонами, в том числе, разработанные с использованием технологии компьютерного обучения. Конечно, пока мы в самом начале этого пути, но у нас уже есть работающее решение, которое пока мы используем сами, но в скором времени готовы будем предлагать рынку, рассказал совладелец компании «РТК».