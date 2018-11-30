Каменск-уральская стоматология заплатит 1 млн рублей штрафа за взятку полицейскому

Posted 30 ноября 2018, 16:16
Published 30 ноября 2018, 16:16
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
В марте 2018 года полиция установила, что у стоматологии «ВиТаВлаДент» отсутствует лицензия. Управляющий клиникой попытался откупиться от правоохранителей и предложил взятку в размере 50 тыс. рублей. Денег полицейский не взял и обратился с заявлением в прокуратуру.
Как сообщает «ЕТВ», против клиники возбудили административное дело, после рассмотрения которого суд признал «ВиТаВлаДент» виновной. Директор организации заплатил в казну штраф в размере 1 млн рублей.