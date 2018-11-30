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Posted 30 ноября 2018, 16:16

Published 30 ноября 2018, 16:16

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Каменск-уральская стоматология заплатит 1 млн рублей штрафа за взятку полицейскому

30 ноября 2018, 16:16
Сотрудники полиции выяснили, что стоматологическая клиника «ВиТаВлаДент» в Каменске-Уральском работает без лицензии. Чтобы уйти от ответственности, директор клиники попытался подкупить полицейского. За это организацию оштрафовали на 1 млн рублей.

В марте 2018 года полиция установила, что у стоматологии «ВиТаВлаДент» отсутствует лицензия. Управляющий клиникой попытался откупиться от правоохранителей и предложил взятку в размере 50 тыс. рублей. Денег полицейский не взял и обратился с заявлением в прокуратуру.

Как сообщает «ЕТВ», против клиники возбудили административное дело, после рассмотрения которого суд признал «ВиТаВлаДент» виновной. Директор организации заплатил в казну штраф в размере 1 млн рублей.

#Общество#Каменск-Уральский#Деньги#Штраф#Административное правонарушение#Взятка#Стоматология
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