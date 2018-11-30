Поддержка атомных городов: Заречный, Новоуральск и Лесной разделят 450 млн рублей

Posted 30 ноября 2018,, 06:19
Published 30 ноября 2018,, 06:19
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Атомные города Свердловской области Новоуральск, Заречный и Лесной получат 450 млн рублей на развитие инфраструктуры в 2019 году. Данные средства будут разделены между муниципалитетами и направлены на строительство спортивных объектов и обустройство территорий. Постановление о поддержке атомных городов региона подписал губернатор Евгений Куйвашев 29 ноября.
Финансирование выделяется в рамках соглашения между областным правительством и ГК «Росатом», по которому корпорация направляет дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона, а из областного бюджета выделяются ассигнования на развитие Новоуральска, Заречного и Лесного, информирует «Правда УрФО».