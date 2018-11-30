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Posted 30 ноября 2018,, 06:19

Published 30 ноября 2018,, 06:19

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Поддержка атомных городов: Заречный, Новоуральск и Лесной разделят 450 млн рублей

30 ноября 2018, 06:19
Из бюджета Свердловской области в 2019 году будут выделены 450 млн рублей на развитие инфраструктуры атомных городов: Новоуральска, Заречного и Лесного.

Атомные города Свердловской области Новоуральск, Заречный и Лесной получат 450 млн рублей на развитие инфраструктуры в 2019 году. Данные средства будут разделены между муниципалитетами и направлены на строительство спортивных объектов и обустройство территорий. Постановление о поддержке атомных городов региона подписал губернатор Евгений Куйвашев 29 ноября.

Финансирование выделяется в рамках соглашения между областным правительством и ГК «Росатом», по которому корпорация направляет дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона, а из областного бюджета выделяются ассигнования на развитие Новоуральска, Заречного и Лесного, информирует «Правда УрФО».

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#Экономика#Свердловская область#Новоуральск#Заречный#Лесной#Областной бюджет#Дарья Зайцева#Росатом
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