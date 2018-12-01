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Posted 1 декабря 2018, 04:40

Published 1 декабря 2018, 04:40

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Сотрудник колонии в Карпинске погиб под трактором

1 декабря 2018, 04:40
Во время выполнения служебных обязанностей по обеспечению надзора за осужденными сотрудник ИК-3 оказался придавленным трактором, которым управлял. От полученных травм мужчина скончался на месте. Прокуратура возбудила уголовное дело и организовала проверку.

21 ноября сотрудник ИК-3 находился в посёлке Кытлым, где осуществлял надзор за заключёнными. В период с 10:10 до 15:50 он управлял трактором, хотя, как установило следствие, это не входило в его должностные обязанности.

В момент управления транспортным средством водитель зацепил тросом поваленные деревья и подтянул их лебёдкой, что привело к опрокидыванию трактора. От полученных многочисленных телесных повреждений младший инспектор группы надзора скончался на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 134 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека». Расследование находится на контроле прокуратуры.

#Общество#Прокуратура#Смерть#Уголовное дело#Карпинск#Колония#Трактор#Травмы#Техника безопасности
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