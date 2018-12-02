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Posted 2 декабря 2018, 05:00

Published 2 декабря 2018, 05:00

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Овчарка Настя помогла салдинским полицейским найти похищенное имущество

2 декабря 2018, 05:00
Овчарка по кличке Настя помогла полицейским из Верхней Салды разыскать украденные вещи, принадлежащие 83-летней женщине.

19 ноября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что из ее садового домика пропали посуда и инвентарь. Во время осмотра места преступления служебная собака Настя взяла след и привела правоохранителей к пункту приема металла, расположенного неподалеку. Похищенные вещи находились именинно там.

Выяснилось, что вещи в пункт приема металла принес мужчина, ранее судимый за кражи. После того, как полицейские задержали его, он пояснил, что ему понадобилась деньги на спиртное, и он решил проникнуть в садовый дом. За металл он получил 800 рублей, тогда как по подсчетам полицейских ущерб, нанесенный владелице дома, составил 20 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Поиск#Розыск#Кража#Коллективный сад#Пожилая женщина#Собака#Овчарка#Сад#Кража имущества
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