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Posted 3 декабря 2018, 14:38

Published 3 декабря 2018, 14:38

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Центр ЛГБТ в Екатеринбурге написал заявление в МВД по поводу конкурса толерантности

3 декабря 2018, 14:38
В Екатеринбурге центр ЛГБТ пожаловался на агрессивные комментарии в соцсетях, которые были размещены в связи с конкурсом детских рисунков «Толерантный мир».

Представители ЛГБТ центра написали обращение в Центр по противодействию экстремизму. По их словам, среди комментариев в соцсетях были фразы, содержащие в себе призывы к насилию по отношению к детям, которые рисовали плакаты, их родителям и учителям. При этом на тех, кто нарисовал представителей разных национальностей, а не однополые пары, нападок в интернете не было.

Ранее представители центра направляли обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить агрессивные комментарии в адрес представителей нетрадиционной ориентации. Однако полицейские отказались провести проверку и защитить права представителей ЛГБТ по статье о борьбе с экстремизмом, не посчитав их социальной группой, пишет Znak.

#Общество#Новости УрФО#Конкурс#МВД#Конкурс рисунков#ЛГБТ*#Рисунки#ЛГБТ*-движение#Толерантность
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