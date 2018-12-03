Центр ЛГБТ в Екатеринбурге написал заявление в МВД по поводу конкурса толерантности

Posted 3 декабря 2018, 14:38
Published 3 декабря 2018, 14:38
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Представители ЛГБТ центра написали обращение в Центр по противодействию экстремизму. По их словам, среди комментариев в соцсетях были фразы, содержащие в себе призывы к насилию по отношению к детям, которые рисовали плакаты, их родителям и учителям. При этом на тех, кто нарисовал представителей разных национальностей, а не однополые пары, нападок в интернете не было.
Ранее представители центра направляли обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить агрессивные комментарии в адрес представителей нетрадиционной ориентации. Однако полицейские отказались провести проверку и защитить права представителей ЛГБТ по статье о борьбе с экстремизмом, не посчитав их социальной группой, пишет Znak.