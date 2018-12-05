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Posted 5 декабря 2018, 09:48

Published 5 декабря 2018, 09:48

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Роспотребнадзор составил протокол на «Водоканал» в Нижнем Тагиле из-за плохой воды

5 декабря 2018, 09:48
Роспотребнадзор составил административный протокол в отношении нижнетагильского «Водоканала» из-за плохого качества воды.

Роспотребнадзор в Нижнем Тагиле провел проверку качества воды. Пробы были взяты из крана водоснабжения на Вагонке на ул. Зари, 107 по заявлению от жильцов. Установлено, что вода не соответствует нормам СанПин. Отметим, что данный участок находится в ведении УК «Династия» и «Водоканала». Исследование касается холодной воды. Проверка горячей воды показала, что она соответствует нормам.

В отношении ООО «Водоканал-НТ» составлен протокол об административном правонарушении по факту предоставления услуг ненадлежащего качества.

Как сообщает «УралИнформБюро», в данном случае ресурсоснабжающая организация должна провести перерасчет коммунальных платежей.

#Нижний Тагил#Здоровье#Вода#Протокол#Роспотребнадзор#ООО "Водоканал-НТ"
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