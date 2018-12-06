Дошкольники Нижнего Тагила познакомились с правилами пожарной безопасности

Posted 6 декабря 2018, 04:17
Published 6 декабря 2018, 04:17
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Дошкольники детского сада №161 «Звездочка» в Нижнем Тагиле познакомились с правилами пожарной безопасности. В беседе с методистом МБУ «Центр защиты территории и населения Нижнего Тагила» дети вспомнили основные причины, приводящие к возникновению возгорания, проговорили номера пожарной охраны и посмотрели обучающие мультики по теме.
В завершении встречи дошкольники выступили в роли артистов и представили две сценки, в которых продемонстрировали знание действий в случае пожара.
Активные участники мероприятия получили раскраски и памятки на противопожарную тему, а дети подарили гостье памятку «Советы от дошкольников» для жителей города, которую разработали в детском саду, информирует МБУ «Центр защиты территории и населения Нижнего Тагила».