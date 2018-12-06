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Posted 6 декабря 2018, 04:17

Published 6 декабря 2018, 04:17

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Дошкольники Нижнего Тагила познакомились с правилами пожарной безопасности

6 декабря 2018, 04:17
В детском саду «Звездочка» в Нижнем Тагиле дети вспомнили причины пожаров, обсудили действия в случае возгорания и посмотрели обучающие мультфильмы.

Дошкольники детского сада №161 «Звездочка» в Нижнем Тагиле познакомились с правилами пожарной безопасности. В беседе с методистом МБУ «Центр защиты территории и населения Нижнего Тагила» дети вспомнили основные причины, приводящие к возникновению возгорания, проговорили номера пожарной охраны и посмотрели обучающие мультики по теме.

В завершении встречи дошкольники выступили в роли артистов и представили две сценки, в которых продемонстрировали знание действий в случае пожара.

Активные участники мероприятия получили раскраски и памятки на противопожарную тему, а дети подарили гостье памятку «Советы от дошкольников» для жителей города, которую разработали в детском саду, информирует МБУ «Центр защиты территории и населения Нижнего Тагила».

#Общество#Нижний Тагил#Противопожарная безопасность#Профилактика#Дошкольники#Обучение
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