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Posted 7 декабря 2018, 08:02

Published 7 декабря 2018, 08:02

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

«Сбербанк» в России ограничил перевод денег на кредитные карты

7 декабря 2018, 08:02
«Сбербанк» в России ввел ограничение на перевод денег на кредитные карты по номеру телефона.

В «Сбербанке» сообщили, что данное ограничение введено после многочисленных обращений клиентов. Коснется оно только кредитных карт, на дебетовые карты переводить денежные средства можно привычным способом. Касательно кредитных карт, то вывод денег с них является платным. Некоторые клиенты банка осуществляли ошибочные переводы и вынуждены были тратить средства на возврат.

Теперь, как пишут «Новые известия», клиенты банка смогут избежать лишних трат благодаря изменению механизма переводов.

Внедрение нововведения будет происходить поэтапно в каждом регионе страны. Введение новой системы стартовало 3 декабря. Данных о том, когда и в каком регионе начнет работать новый механизм, пока нет.

#Экономика#Деньги#Ограничения#Сбербанк#Кредитная карта#Рф
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