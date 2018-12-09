Снегоуборочный трактор провалился под лёд на городском пруду Алапаевска

Posted 9 декабря 2018, 07:20
Published 9 декабря 2018, 07:20
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
7 декабря во время расчистки снега под лёд пруда в Алапаевске провалился трактор. Согласно предварительной версии, уборка производилась перед любительскими соревнованиями по дрифтингу, которые были запланированы на 8 декабря, но позже отменены.
Для подъёма техники использовался кран, передаёт сообщество «Алапаевск сегодня». Информация о пострадавших отсутствует. После полудня операция по спасению была завершена.