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Posted 9 декабря 2018, 07:20

Published 9 декабря 2018, 07:20

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Снегоуборочный трактор провалился под лёд на городском пруду Алапаевска

9 декабря 2018, 07:20
При подготовке поверхности городского пруда в Алапаевске к запланированному массовому мероприятию под лёд провалился снегоуборочный трактор. Для извлечения пришлось задействовать спецтехнику.

7 декабря во время расчистки снега под лёд пруда в Алапаевске провалился трактор. Согласно предварительной версии, уборка производилась перед любительскими соревнованиями по дрифтингу, которые были запланированы на 8 декабря, но позже отменены.

Для подъёма техники использовался кран, передаёт сообщество «Алапаевск сегодня». Информация о пострадавших отсутствует. После полудня операция по спасению была завершена.

#Происшествия#Алапаевск#Спасение#Лед#Трактор#Пруд
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