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Posted 10 декабря 2018, 05:17

Published 10 декабря 2018, 05:17

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Покупали щебень: 4 екатеринбуржца обвиняются в хищении 16 млн мошенническим путем

10 декабря 2018, 05:17
В Екатеринбурге перед судом предстанут четыре местных жителя, обвиняемые в присвоении 16 млн рублей мошенническим путем при покупке щебня под видом металлолома.

В Екатеринбурге перед судом престанут 4 работника цеха заготовки и переработки металла на одном из предприятий. Следствием установлено, что начальник цеха, вступив в преступный сговор с 3 своими подчиненными, решил незаконно обогатиться. Мужчины организовали доставку на производственный участок шлакового щебня, который принимали по документам как лом черных металлов.

Для оформления документов преступная группа использовала данные физических лиц без разрешения этих лиц и без их ведома. По данным документам они осуществляли «расчет» с клиентами, забирая деньги себе. В общей сложности мужчинам удалось вывести 16 млн рублей.

Рассмотрением уголовного дела займется Чкаловский районный суд Екатеринбурга, сообщает прокуратура Свердловской области. Мужчинам грозит наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Уголовное дело#Мошенники#Металлолом#Екатеринбург
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