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Posted 10 декабря 2018, 11:44

Published 10 декабря 2018, 11:44

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Забор за 597 тысяч рублей появится у станции переливания крови в Нижнем Тагиле

10 декабря 2018, 11:44
597 тысяч рублей будет потрачено на установку забора у станции переливания крови в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле у станции переливания крови по адресу ул. Циолковского, 23 планируется установка забора в рамках благоустройства территории. На работы выделено 597 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из бюджета Свердловской области.

Согласно техническому заданию, в период с 1 мая по 1 июня 2019 года подрядчик должен на территории медучреждения установить ограждение сварное сетчатое, которое состоит из металлических стоек и металлических 3D панелей, комплектующих (болты, гайки, саморезы, крепления и пр.), цвет синий. По периметру ограждения предусмотреть установку 2-х ворот пролетом 4 метра и 2-х калиток, пролетом 1,1 метра. Общая длина забора – 127 метров.

Монтаж ограждения выполнить по периметру прилегающей территории со стороны строения №12 по ул. Учительской и дома №21 по ул. Циолковского. Ворота и калитки установить на въездах со стороны ул. Циолковского и ул. Вязовской, точное место установки согласовать с заказчиком,говорится в контракте.

Исполнитель по контракту станет известен 21 декабря, его определят путем электронного аукциона на сайте госзакупок.

#Экономика#Нижний Тагил#Госзакупки#Контракт#Забор
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