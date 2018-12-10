Забор за 597 тысяч рублей появится у станции переливания крови в Нижнем Тагиле

Монтаж ограждения выполнить по периметру прилегающей территории со стороны строения №12 по ул. Учительской и дома №21 по ул. Циолковского. Ворота и калитки установить на въездах со стороны ул. Циолковского и ул. Вязовской, точное место установки согласовать с заказчиком,говорится в контракте.