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Posted 13 декабря 2018, 10:14

Published 13 декабря 2018, 10:14

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

240 000 рублей субсидий получила семья из Николо-Павловского по поддельной справке

13 декабря 2018, 10:14
Семейная пара из пригорода Нижнего Тагила предстанет перед судом за мошенничество при получении субсидий.

Семейная пара, проживающая в Николо-Павловском под Нижним Тагилом, решила незаконно обогатиться с помощью получения субсидий на оплату ЖКХ. Для этого они изготовили поддельную справку с места работы мужчины, где указали ложные сведения о его доходе.

После этого они обратились в МКУ «Служба субсидий и льгот Горноуральского городского округа» и попросили предоставить им субсидию на коммунальные платежи, так как расходы на оплату услуг ЖКХ превышают допустимый объем от общего дохода семьи.

В результате обращения мужчина получил субсидию, которая начислялась ему ежемесячно, таким образом, семейная пара обогатилась на 240 тысяч рублей.

Обвиняемые вину признали и раскаялись, уголовное дело рассмотрит Пригородный районный суд, сообщает прокуратура Свердловской области.

#Общество#ГГО и пригород#Суд#Пригородный район#Николо-павловское#Субсидии#Льготы
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