240 000 рублей субсидий получила семья из Николо-Павловского по поддельной справке

Posted 13 декабря 2018, 10:14
Published 13 декабря 2018, 10:14
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Семейная пара, проживающая в Николо-Павловском под Нижним Тагилом, решила незаконно обогатиться с помощью получения субсидий на оплату ЖКХ. Для этого они изготовили поддельную справку с места работы мужчины, где указали ложные сведения о его доходе.
После этого они обратились в МКУ «Служба субсидий и льгот Горноуральского городского округа» и попросили предоставить им субсидию на коммунальные платежи, так как расходы на оплату услуг ЖКХ превышают допустимый объем от общего дохода семьи.
В результате обращения мужчина получил субсидию, которая начислялась ему ежемесячно, таким образом, семейная пара обогатилась на 240 тысяч рублей.
Обвиняемые вину признали и раскаялись, уголовное дело рассмотрит Пригородный районный суд, сообщает прокуратура Свердловской области.