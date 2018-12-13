Банкротящиеся Нижнетагильские тепловые сети обещают 14 млн за охранные услуги

Posted 13 декабря 2018, 05:27
Published 13 декабря 2018, 05:27
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
МУП НТТС, находящиеся в стадии наблюдения в рамках процедуры банкротства, объявило открытый аукцион по поиску подрядчика по оказанию охранных услуг, на это планируется потратить 14 млн рублей.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен осуществлять охрану по адресам в Нижнем Тагиле:
Подрядчик должен осуществлять охрану в течение 689 дней 24 часа в сутки.
Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную защиту охраняемых объектов и имущества заказчика, осуществлять обход территории, обеспечить внутриобъектовый пропускной режим и антетеррористическую безопасность.
Итоги аукциона будут известны 29 декабря 2018 года.