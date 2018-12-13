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Posted 13 декабря 2018, 05:27

Published 13 декабря 2018, 05:27

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Банкротящиеся Нижнетагильские тепловые сети обещают 14 млн за охранные услуги

13 декабря 2018, 05:27
МУП «Нижнетагильские тепловые сети», находящиеся в стадии банкротства, обещает подрядчику 14 млн рублей за охранные услуги и антитеррористическую безопасность.

МУП НТТС, находящиеся в стадии наблюдения в рамках процедуры банкротства, объявило открытый аукцион по поиску подрядчика по оказанию охранных услуг, на это планируется потратить 14 млн рублей.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен осуществлять охрану по адресам в Нижнем Тагиле:

  • Котельная ГГМ, Черноисточинское шоссе, 72б.
  • Котельная ВМЗ, ул. Максима Горького, дом 1, строение 8.
  • АБК НТ МУП «НТТС», ул. Черных, 16.
  • Территория АБК, ул. Черных, 16.
  • Территория электроучастка, ул. Кушвинскийтракт, 19.

Подрядчик должен осуществлять охрану в течение 689 дней 24 часа в сутки.

Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную защиту охраняемых объектов и имущества заказчика, осуществлять обход территории, обеспечить внутриобъектовый пропускной режим и антетеррористическую безопасность.

Итоги аукциона будут известны 29 декабря 2018 года.

#Экономика#Нижний Тагил#Деньги#Госзакупки#Охрана
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