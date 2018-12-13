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Posted 13 декабря 2018, 14:57

Published 13 декабря 2018, 14:57

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

«Смешная история»: Шнуров высмеял отмену повышения зарплаты мэру Екатеринбурга

13 декабря 2018, 14:57
Сергей Шнуров саркастично высказался о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.

Музыкант опубликовал в соцсетях свои мысли о повышении зарплаты мэру.

Смешная история – мэр Екб сам себе придумал надбавку к ЗП в 40%, написал певец.

Далее артист повествует, что фракция заявила, что главе города не стоит наглеть. По словам Шнурова, мэр наверняка перестал верить после данного инцидента в чудо перед Новым годом.

Напомним, что ранее Высокинский предложил увеличить себе заработную плату. Данный факт вызвал общественный резонанс. За отмену надбавки выступили многие представители гордумы и партии «Единая Россия». Окончательное решение примут 25 декабря, информирует ЕАН.

#Общество#Новости УрФО#Зарплата#История#Повышение#Александр Высокинский#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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