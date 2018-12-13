«Смешная история»: Шнуров высмеял отмену повышения зарплаты мэру Екатеринбурга

Posted 13 декабря 2018, 14:57
Published 13 декабря 2018, 14:57
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Музыкант опубликовал в соцсетях свои мысли о повышении зарплаты мэру.
Смешная история – мэр Екб сам себе придумал надбавку к ЗП в 40%, написал певец.
Далее артист повествует, что фракция заявила, что главе города не стоит наглеть. По словам Шнурова, мэр наверняка перестал верить после данного инцидента в чудо перед Новым годом.
Напомним, что ранее Высокинский предложил увеличить себе заработную плату. Данный факт вызвал общественный резонанс. За отмену надбавки выступили многие представители гордумы и партии «Единая Россия». Окончательное решение примут 25 декабря, информирует ЕАН.