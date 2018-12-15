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Posted 15 декабря 2018, 04:00

Published 15 декабря 2018, 04:00

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Сбросивший с балкона таксу екатеринбуржец приговорен к 180 часам обязательных работ

15 декабря 2018, 04:00
Житель Екатеринбурга признан виновным в жестоком обращении с животным. Он сбросил с пятого этажа собаку соседей.

Летом 2018 года екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкинул с пятого этажа собаку. Животное забежало к нему в квартиру от соседей, поскольку дверь его квартиры была открытой.

После этого мужчина не попытался оказать помощь собаке. Животное получило множественные переломы.

Суд признал обвиняемого виновным по статье «Жестокое обращение с животным» и приговорил его к 180 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Собака#Алкогольное опьянение#Балкон#Обязательные работы
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