Сбросивший с балкона таксу екатеринбуржец приговорен к 180 часам обязательных работ

Posted 15 декабря 2018, 04:00
Published 15 декабря 2018, 04:00
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Летом 2018 года екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкинул с пятого этажа собаку. Животное забежало к нему в квартиру от соседей, поскольку дверь его квартиры была открытой.
После этого мужчина не попытался оказать помощь собаке. Животное получило множественные переломы.
Суд признал обвиняемого виновным по статье «Жестокое обращение с животным» и приговорил его к 180 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.