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Posted 16 декабря 2018, 04:00

Published 16 декабря 2018, 04:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Глава Свердловской РЖД арестован на 2 месяца по подозрению во взяточничестве

16 декабря 2018, 04:00
В течение 2 месяцев глава СвЖД Алексей Миронов будет находиться в следственном изоляторе. За это время пройдут следственные действия в рамках уголовного дела о получении взятки.

15 декабря суд в Екатеринбурге принял решение отправить Алексея Миронова на время проведения следственных действий в изолятор. В течение 2 месяцев глава Свердловской железной дороги будет находиться под стражей, сообщают «Все новости».

Напомним, задержание Миронова произошло в пятницу, 14 декабря. Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте заявили, что его подозревают в получении взятки. Защита настаивала на внесении залога, но в результате судебного решения, глава СвЖД отправлен под арест.

На посту руководителя Алексей Миронов находится с 2011 года. Сумма взятки, согласно информации правоохранительных органов, составляет от 650 до 700 тыс. рублей. Своей вины Миронов не признал.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Уголовное дело#Расследование#Арест#Взятка#СвЖД
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