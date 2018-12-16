Глава Свердловской РЖД арестован на 2 месяца по подозрению во взяточничестве

В течение 2 месяцев глава СвЖД Алексей Миронов будет находиться в следственном изоляторе. За это время пройдут следственные действия в рамках уголовного дела о получении взятки.

15 декабря суд в Екатеринбурге принял решение отправить Алексея Миронова на время проведения следственных действий в изолятор. В течение 2 месяцев глава Свердловской железной дороги будет находиться под стражей, сообщают «Все новости». Напомним, задержание Миронова произошло в пятницу, 14 декабря. Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте заявили, что его подозревают в получении взятки. Защита настаивала на внесении залога, но в результате судебного решения, глава СвЖД отправлен под арест. На посту руководителя Алексей Миронов находится с 2011 года. Сумма взятки, согласно информации правоохранительных органов, составляет от 650 до 700 тыс. рублей. Своей вины Миронов не признал.