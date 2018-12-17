Свердловчане требуют проверки деятельности министра ЖКХ Смирнова на коррупцию

Господин Смирнов заявляет, что тариф на вывоз ТКО так же обоснован как цены на водку, алкоголь и сигареты. Я уверен, что в государственной Думе есть люди с экономическим образованием, поэтому прошу разъяснить министру ЖКХ СО, что до 80% розничной цены на водку, сигареты и бензин составляют акцизы (то есть налоги). Если он включил в тариф на вывоз ТКО акциз, то пусть расскажет об этом публично жителям Свердловской области и укажет размер акциза, заявляет общественник.