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Posted 17 декабря 2018, 02:00

Published 17 декабря 2018, 02:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Свердловчане требуют проверки деятельности министра ЖКХ Смирнова на коррупцию

17 декабря 2018, 02:00
Жители Свердловской области направили на горячую линию антикоррупционной комиссии правительства региона обращение с требованием проверить деятельность министра ЖКХ Николая Смирнова по заключению контракта с ООО «Компания «Рифей».

Данное требование связано с тем, что компания «Рифей», выигравшая тендер на обращение с ТКО в Свердловской области предложила тариф, на 40% превышающий тарифы других конкурсантов.

Я считаю, что министр лоббирует высокие тарифы по вывозу ТБО на возмездной основе, выразил мнение лидер ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Тагильский общественник планировал направить письменное обращение губернатору Евгению Куйвашеву, однако форма электронного обращения граждан на сайте правительства не работает.

Также Чапурин требует провести внеплановую аттестацию Смирнова на соответствие занимаемой должности.

Господин Смирнов заявляет, что тариф на вывоз ТКО так же обоснован как цены на водку, алкоголь и сигареты. Я уверен, что в государственной Думе есть люди с экономическим образованием, поэтому прошу разъяснить министру ЖКХ СО, что до 80% розничной цены на водку, сигареты и бензин составляют акцизы (то есть налоги). Если он включил в тариф на вывоз ТКО акциз, то пусть расскажет об этом публично жителям Свердловской области и укажет размер акциза, заявляет общественник.

#Политика#Нижний Тагил#Свердловская область#Тарифы#Николай Смирнов#Рифей#ТКО
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