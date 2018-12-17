Тагильчанка из ФСИН с подругой попала в ДТП с ребенком во дворе: водитель не виновен

Летом 2017 года автомобиль Daewoo Nexia, под управлением 21-летней тагильчанки Софико, стал участником ДТП со сбитым ребенком. При этом в машине находились еще две девушки, одна из которых сотрудница ФСИН Александра Авдеева, ставшая известной из-за фотографий в соцсети со средним пальцем и 158 на спидометре.

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница Нижнего Тагила Светлана и рассказала о том, что 23 июля 2017 года девушка на красном автомобиле Daewoo Nexia во дворе дома на улице Керамиков сбила ее 6-летнюю дочь. Также в машине находились две пассажирки, среди которых была сотрудница ФСИН Александра Авдеева, выкладывавшая в соцсеть фотографии, ставшие причиной проверки в местном ФСИН. По словам тагильчанки, 21-летняя Софико с подругами ехали по двору и задели ее дочь правой частью бампера. От удара девочка отлетела на несколько метров, а также с нее слетела обувь, которая плотно застегивалась на ноге. Мама пострадавшего ребенка считает, что скорость автомобиля была не менее 40 км/ч. Я стояла во дворе и увидела их машину, еще мысль промелькнула – куда несутся, ведь собьют кого-нибудь. Вдруг услышала громкий звук удара, обернулась и увидела, что у меня ребенок в траве лежит. Метра на три от машины отлетела. Я к ней подбежала, а девушки у машины стояли – хихикали и обсуждали сколько штрафа им будет за сбитого ребенка,рассказала редакции TagilCity.ru Светлана. Факт ДТП в Нижнетагильском ГИБДД подвердили. Да, действительно. 23 июля во дворе на улице Керамиков, 33 был совершен наезд на ребенка,сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД. Медики диагностировали у ребенка перелом бедра со смещением. Мы полгода пролежали в больнице. Никто из девушек, которые были в машине, даже ни разу не поинтересовался, что с ребенком,поделилась Светлана. Со слов тагильчанки, в ГИБДД Софико не признали виновной в наезде на ребенка. Однако женщина обратилась в прокуратуру, где после дополнительной экспертизы, установлено, что водитель мог избежать наезда (все документы имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru): По результатам проведенного осмотра была назначена дополнительная автотехническая экспертиза, в ходе которой установлено, что в рассматриваемой дорожно-транспортной ситуации, водитель автомобиля «Дэу Нексия», в указанный момент возникновения опасности для движения, располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением. После того, как было установлено, что степень полученных ребенком травм тяжелая, материалы дела из ГИБДД были переданы в полицию. Однако почти через год – 2 июня 2018 года – Светлана получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В возбуждении уголовного дела в отношении водителя ... отказать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 264 ч.1 УК РФ,говорится в документе. Там же указано, что причиной ДТП явилось невыполнение требований п. п. 4.5., 17.1., 17.4, правил дорожного движения со стороны самого пешехода. Также в материалах дела есть объяснения Александры Авдеевой, которая находилась в автомобиле на переднем пассажирском сидении. С ее слов, девочка неожиданно выбежала из-за куста и на дорогу не смотрела, при этом скорость машины была 20 км/ч. (Все документы имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru). Как рассказала Светлана, следователь в полиции общалась неохотно и старалась избегать с ней встреч. Следователь сказала, что ей все равно на заключение из ГИБДД и прокуратуры. И у нее приказ сверху провести собственные проверки, сообщила мама пострадавшей девочки. В ММУ МВД «Нижнетагильское» объяснили отказ в возбуждении уголовного дела. Проводились тщательные проверки, в ходе которых установлено, что водитель не виноват. В возбуждении уголовного дела было отказано и причины отказа маме пострадавшей девочки были объяснены,сообщила руководитель пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца. Однако мама девочки Светлана с такими выводами полиции не согласна и считает, что на ход следствия могла повлиять мама девушки, которая была рулем. У Софико мама на тот момент работала в ИК-12. Имеет звание майора, считает тагильчанка. Известно, что девушка, сбившая ребенка, и сотрудница ФСИН Александра Авдеева являются подругами. На личных фотографиях из соцсети Александры, ставших резонансными из-за среднего пальца и 158 на спидометре, девушки запечатлены вместе. Они явно гонщицы обезбашенные. И на фото подружки, которая из ФСИН, на спидометре скорость зашкаливает,считает мама пострадавшей девочки. Средний палец и 158 на спидометре: фото в соцсетях публикует тагильчанка в форме ФСИН Узнать подробнее Напомним, что 23 апреля 2017 года в городе Балашиха во дворе дома погиб 6-летний мальчик. За рулем автомобиля находилась жена криминального авторитета. Это ДТП получило широкий резонанс в СМИ и в общественности из-за того, что экспертиза показала в крови ребенка уровень алкоголя в 2,7 промилли, что для взрослого человека соответствует выпитой бутылке водки. Позже заключение экспертизы признано ошибочным, а женщина-водитель полностью признала свою вину.