7 млрд рублей будут выделены на ремонт дорог в Свердловской области в 2019-2021 годах

В 2019 и 2020 годах из областного бюджета на реконструкцию будет направлено 2,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 2 миллиарда. Помимо этих средств, из федерального бюджета на строительство нового участка ЕКАД и реконструкцию построенного будут выделены 630 миллионов рублей, информирует Официальный сайт правительства Свердловской области.