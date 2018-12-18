Ограбивший салон сотовой связи молодой человек объявлен в розыск в Нижнем Тагиле

Posted 18 декабря 2018, 11:43
Published 18 декабря 2018, 11:43
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
16 декабря злоумышленник ворвался в салон сотовой связи, находящемся у кинотеатра «Родина 3D». Угрожая оружием, злоумышленник вынес из магазина средства сотовой связи и планшеты марки Apple.
Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им на данный момент считается житель Среднеуральска Данил Сергиенко. Молодой человек объявлен в уголовный розыск.
Тагильчан и жителей региона просят сообщить, если известно местонахождение подозреваемого. 23-летний юноша с признаками косоглазия был облачен в черную удлиненную куртку и штаны того же цвета, спортивную обувь серого цвета с белой подошвой.
Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба незамедлительно позвонить по телефонам 97-64-02 или 02, информирует ИА «Все новости».