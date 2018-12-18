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Posted 18 декабря 2018, 11:43

Published 18 декабря 2018, 11:43

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Ограбивший салон сотовой связи молодой человек объявлен в розыск в Нижнем Тагиле

18 декабря 2018, 11:43
16 декабря молодой человек с пистолетом совершил ограбление в магазине сотовой связи, который находится на проспекте Ленина.

16 декабря злоумышленник ворвался в салон сотовой связи, находящемся у кинотеатра «Родина 3D». Угрожая оружием, злоумышленник вынес из магазина средства сотовой связи и планшеты марки Apple.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Им на данный момент считается житель Среднеуральска Данил Сергиенко. Молодой человек объявлен в уголовный розыск.

Тагильчан и жителей региона просят сообщить, если известно местонахождение подозреваемого. 23-летний юноша с признаками косоглазия был облачен в черную удлиненную куртку и штаны того же цвета, спортивную обувь серого цвета с белой подошвой.

Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба незамедлительно позвонить по телефонам 97-64-02 или 02, информирует ИА «Все новости».

#Происшествия#Нижний Тагил#Розыск#Ограбление#Пистолет#Тагильчане#Подозреваемый#Розыск человека
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