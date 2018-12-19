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Posted 19 декабря 2018,, 12:11

Published 19 декабря 2018,, 12:11

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

20 команд Свердловской области поучаствовали в XII турнире «Сила ДОСААФ»

19 декабря 2018, 12:11
В Екатеринбургском спортивном манеже УрФУ 14 декабря состоялись соревнования по спортивной дисциплине «Русский Силомер».

Турнир был посвящен 100-летию подвига Царской Семьи. В соревнованиях принимали участие тагильские курсанты ВПК «Гранит», а также учащиеся из техникумов, кадетских корпусов, спортивных и различных военно-патриотических клубов области. Также в турнире участвовали сотрудники различных силовых структур.

Дисциплина «Русский силомер» включает в себя 11 силовых упражнений на перекладине. Каждый принимающий участие мог выбрать любое упражнение, которое ему под силу: подтягивание, подъём-переворот и другие.

Важен был не результат, а система подхода к такому забытому снаряду, как турник, сообщает пресс-служба гддют.рф

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#Спорт#Новости УрФО#Нижний Тагил#Соревнования#Военно-патриотическое воспитание
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