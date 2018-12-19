Депутат Госдумы Хинштейн извинился за твит про найденный под Нижним Тагилом самолет

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн принес свои извинения за твит о том, что найденных под Нижним Тагилом самолет и останки директора Куйбышевского авиазавода Матвея Шенкмана необходимо перенести в Самару.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обещал оказать содействие по возвращению останков легендарного директора авиазавода Матвея Шенкмана в Самару. Парламентарий был введен в заблуждение самарским активистом и думал, что самолет и экипаж были обнаружены недавно. Руководитель поискового отряда «Соболь» Александра Ванюкова рассказала, что Александр Хинштейн извинился за свою некомпетентность после того, как она рассказала ему все подробности истории обнаружения и захоронения останков. Депутат пообещал, что «тема закрыта» и захороненный в Воронеже прах погибших никто тревожить не будет, сообщает АН «Между строк».