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Posted 19 декабря 2018, 07:01

Published 19 декабря 2018, 07:01

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Депутат Госдумы Хинштейн извинился за твит про найденный под Нижним Тагилом самолет

19 декабря 2018, 07:01
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн принес свои извинения за твит о том, что найденных под Нижним Тагилом самолет и останки директора Куйбышевского авиазавода Матвея Шенкмана необходимо перенести в Самару.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обещал оказать содействие по возвращению останков легендарного директора авиазавода Матвея Шенкмана в Самару. Парламентарий был введен в заблуждение самарским активистом и думал, что самолет и экипаж были обнаружены недавно.

Руководитель поискового отряда «Соболь» Александра Ванюкова рассказала, что Александр Хинштейн извинился за свою некомпетентность после того, как она рассказала ему все подробности истории обнаружения и захоронения останков.

Депутат пообещал, что «тема закрыта» и захороненный в Воронеже прах погибших никто тревожить не будет, сообщает АН «Между строк».

#Общество#Нижний Тагил#Госдума#Самара#Останки#Летчики#Александр Хинштейн
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