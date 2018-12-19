Прокуратура ищет деньги: 90 млн рублей пропало из бюджета Екатеринбурга

На данный момент ЕМУП ведёт строительство жилого дома, на первых этажах которого будет расположена школа. После окончания строительства земельный участок, на котором находится здание, станет общедолевой собственностью, что будет означать потерю для бюджета Екатеринбурга суммы в 90 млн рублей.