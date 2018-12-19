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Posted 19 декабря 2018,, 15:49

Published 19 декабря 2018,, 15:49

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Роскомнадзор по решению суда ограничил доступ к сайту проекта «Умное голосование»

19 декабря 2018, 15:49
Роскомнадзор по решению суда заблокировал сайт 2019.vote из-за невыполнения требований Федерального закона «О персональных данных».

Сайт, на котором реализовался проект «Умное голосование», заблокирован по решению суда.

По результатам расследования установлено, что требования Федерального закона «О персонализации данных», а также компаний «Яндекс» и Google не выполнялись. Информация о персональных данных была размещена без согласия посетителей страницы.

Служба по надзору в сфере СМИ не имеет претензий к интернет-компаниям, так как ответственность за размещение информации несли администраторы сайта.

По решению Таганского районного суда Москвы за невыполнение указанных требований сайт заблокирован. Информация об этом размещена на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информтехнологий и массовых коммуникаций.

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