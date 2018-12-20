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Posted 20 декабря 2018, 05:13

Published 20 декабря 2018, 05:13

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

14-летний подросток разыскивается в Екатеринбурге четвертый день

20 декабря 2018, 05:13
17 декабря в Екатеринбурге пропал 14-летний подросток.

17 декабря в 18:30 в Екатеринбурге ушел на прогулку и не вернулся 14-летний Валерий Крисько. Приметы несовершеннолетнего: рост 174-176 см, худощавое телосложение, короткие, светло-рыжие волосы, серо-зеленые глаза, под левым глазом кровоподтек.

Подросток был одет в темно-синюю ветровку, черную шапку, черные джинсы и ботинки. При себе у молодого человека не было денег и документов.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Валерии Крисько, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам: (343) 356-42-09, (343) 294-14-94, +7 953-604-78-16, +7 922-036-63-20 (служба по делам несовершеннолетних) или по короткому номеру 02.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Подростки#Розыск#Несовершеннолетний#Екатеринбург
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