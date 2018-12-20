14-летний подросток разыскивается в Екатеринбурге четвертый день

Posted 20 декабря 2018, 05:13
Published 20 декабря 2018, 05:13
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
17 декабря в 18:30 в Екатеринбурге ушел на прогулку и не вернулся 14-летний Валерий Крисько. Приметы несовершеннолетнего: рост 174-176 см, худощавое телосложение, короткие, светло-рыжие волосы, серо-зеленые глаза, под левым глазом кровоподтек.
Подросток был одет в темно-синюю ветровку, черную шапку, черные джинсы и ботинки. При себе у молодого человека не было денег и документов.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о Валерии Крисько, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам: (343) 356-42-09, (343) 294-14-94, +7 953-604-78-16, +7 922-036-63-20 (служба по делам несовершеннолетних) или по короткому номеру 02.