414 пострадали и 86 погибли: 274 ДТП произошло по вине пьяных свердловских водителей

18 декабря в Екатеринбурге около 21:00 водитель автомобиля марки Lifan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал аварию с тремя пострадавшими. Осуществляя разворот вне перекрестка на улице Таватуйская, водитель допустил столкновение с автомобилем марки Daewoo Nexia, водитель и две пассажирки получили травмы различной степени тяжести. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.