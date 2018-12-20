Несколько заключенных умерли в лечебной колонии №51 в Нижнем Тагиле

Posted 20 декабря 2018,, 14:31
Published 20 декабря 2018,, 14:31
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Общественница под ником Марина Александровна написала, что, со слов родственников осужденных, отбывающих наказание в ЛИК №51, в учреждении не хватает противовирусных препаратов. Также женщина сообщила, что многие заключенные не имеют теплой одежды.
В данном случае администрация колонии проявляет гуманизм (осужденных, не имеющих зимнюю теплую одежду, проверяют по местам на бараках), написала Марина Александровна.
Как пишут «ЕАН», в пресс-службе ГУФСИН сообщили, что 12 и 13 декабря несколько человек умерли в результате длительных онкологических заболеваний, туберкулеза и ВИЧ. Также, по словам представителя ГУФСИН, осужденные обеспечены и медикаментами, и одеждой.