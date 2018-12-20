Несколько заключенных умерли в лечебной колонии №51 в Нижнем Тагиле

Как пишут «ЕАН», в пресс-службе ГУФСИН сообщили, что 12 и 13 декабря несколько человек умерли в результате длительных онкологических заболеваний, туберкулеза и ВИЧ. Также, по словам представителя ГУФСИН, осужденные обеспечены и медикаментами, и одеждой.