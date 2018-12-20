Золотой парашют: пенсии свердловских чиновников в разы выше выплат обычным гражданам

Нынешний губернатор Свердловской области имеет оклад в размере 47 295 рублей. С учётом повышающего коэффициента в размере 4,3, который он же себе и установил 9 января 2017 года, реальная заработная плата Евгения Куйвашева составляет около 250 000 рублей. До пенсии главе региона осталось не менее 10 лет. В случае, если он условно пробудет на должности госслужащего более 15 лет, то ежемесячная надбавка к пенсии будет составлять 92 225 рублей, менее 15 лет – 82 766 рублей.