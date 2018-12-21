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Posted 21 декабря 2018,, 08:09

Published 21 декабря 2018,, 08:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Главный старт «Лыжни России-2019» вернется в Нижний Тагил

21 декабря 2018, 08:09
Забег «Лыжни России-2019» состоится в Нижнем Тагиле на полигоне Старатель.

С 2016 года главный старт «Лыжни России» Свердловской области проходит в Екатеринбурге на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», однако в 2019 году организаторы приняли решение перенести мероприятие в Нижний Тагил. В 2019 году у здания МВЦ ремонтируют парковку в связи со строительством конгресс-холла, поэтому предполагалось, что забег пройдет рядом с ККТ «Космос», набережной и СК «Динамо».

По неподтвержденным данным, перенос места забега связан с необходимостью перекрытия дорог для организации соревнований. Кроме Нижнего Тагила в Свердловской области не нашлось места, которое бы вместило 20 тысяч участников.

В 2018 году на старт «Лыжни России» вышла 21 тысяча лыжников. Среди сильнейших победу одержал олимпийский чемпион Антон Шипулин, сообщают «Ведомости Урал».

Напомним старт «Лыжни России-2019» запланирован на 9 февраля.

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