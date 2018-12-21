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Posted 21 декабря 2018, 11:20

Published 21 декабря 2018, 11:20

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Полицейский Дед Мороз пришел в гости к детям в Нижнем Тагиле

21 декабря 2018, 11:20
Сюжет
Новый год
В нижнем Тагиле детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поздравляют с праздником сотрудники полиции МУ МВД России «Нижнетагильское».

В Нижнем Тагиле началась акция «Полицейский Дед Мороз», в рамках которой полицейские Нижнего Тагила поздравляют с праздником малообеспеченные семьи, в которых воспитываются маленькие дети и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Первыми сотрудники полиции поздравили и вручили подарки подопечным семьям в селе Покровское. К детям Дед Мороз и Снегурочка приехали на новогодних санях, запряженных лошадью. Ребятам, помимо подарков и волшебного письма от «Полицейского Деда Мороза», полицейские напомнили о безопасности и правилах поведения, а также рассказали родителям об ответственности и обязанностях по воспитанию детей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

#Общество#Нижний Тагил#Новый год#Полицейские#Новогодние подарки
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