Полицейский Дед Мороз пришел в гости к детям в Нижнем Тагиле

Первыми сотрудники полиции поздравили и вручили подарки подопечным семьям в селе Покровское. К детям Дед Мороз и Снегурочка приехали на новогодних санях, запряженных лошадью. Ребятам, помимо подарков и волшебного письма от «Полицейского Деда Мороза», полицейские напомнили о безопасности и правилах поведения, а также рассказали родителям об ответственности и обязанностях по воспитанию детей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».