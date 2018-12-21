Рейсовые автобусы в городах Свердловской области получат систему ГЛОНАСС

На данный момент в Свердловской области действует 504 междугородних маршрута. Все они внесены в единую электронную базу, а каждое транспортное средство оснащено системой ГЛОНАСС. Опыт, полученный при организации этой системы, планируют перенести на городские автобусные рейсы, сообщает «ОТВ».