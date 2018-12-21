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Posted 21 декабря 2018,, 02:00

Published 21 декабря 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Рейсовые автобусы в городах Свердловской области получат систему ГЛОНАСС

21 декабря 2018, 02:00
По решению руководства области региональная навигационно-информационная система будет усовершенствована. Опыт, полученный при мониторинге междугородних автобусов в Свердловской области, будет перенесён на уровень муниципалитетов.

На данный момент в Свердловской области действует 504 междугородних маршрута. Все они внесены в единую электронную базу, а каждое транспортное средство оснащено системой ГЛОНАСС. Опыт, полученный при организации этой системы, планируют перенести на городские автобусные рейсы, сообщает «ОТВ».

Пилотными городами станут Полевской и Каменск-Уральский, где каждый автобус внесут в электронную базу данных и оснастят навигационной спутниковой системой. Соответствующее распоряжение отдал губернатор области Евгений Куйвашев на заседании областного правительства.

Интеграция в данную систему маршрутных сетей муниципальных образований станет очередным шагом для создания интеллектуальной транспортной системы в рамках проекта «Умный город»,подчеркнул министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

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#Транспорт#Каменск-Уральский#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Полевской#Глонасс#Василий Старков#Междугородние рейсы#Автобусы#Александр Анищенко
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