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Posted 21 декабря 2018,, 13:18

Published 21 декабря 2018,, 13:18

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Такая вот Петрушка»: театр кукол Нижнего Тагила выпустил арт-журнал для детей

21 декабря 2018, 13:18
Театр кукол, который находится в Нижнем Тагиле, выпустил арт-журнал «Такая вот Петрушка» для юных зрителей и их родителей. Первый выпуск номера состоялся в 2016 году, сейчас театральный коллектив решил возобновить работу издания.

Номер доступен в электронном варианте на сайте театра. Читатели смогут познакомиться с работой учреждения, узнать о подготовке мероприятий. Помимо этого, в журнале раскрывается история создания кукол, легенды театра.

Арт-издание научит юных читателей самостоятельно ставить домашние инсценировки, наносить аквагрим.

На сайте театра появился новый раздел «Журнал», где посетители страницы смогут посмотреть или сказать арт-издание, сообщают представители Нижнетагильского театра кукол.

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