«Такая вот Петрушка»: театр кукол Нижнего Тагила выпустил арт-журнал для детей

Театр кукол, который находится в Нижнем Тагиле, выпустил арт-журнал «Такая вот Петрушка» для юных зрителей и их родителей. Первый выпуск номера состоялся в 2016 году, сейчас театральный коллектив решил возобновить работу издания.