«Такая вот Петрушка»: театр кукол Нижнего Тагила выпустил арт-журнал для детей

Posted 21 декабря 2018,, 13:18
Published 21 декабря 2018,, 13:18
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Номер доступен в электронном варианте на сайте театра. Читатели смогут познакомиться с работой учреждения, узнать о подготовке мероприятий. Помимо этого, в журнале раскрывается история создания кукол, легенды театра.
Арт-издание научит юных читателей самостоятельно ставить домашние инсценировки, наносить аквагрим.
На сайте театра появился новый раздел «Журнал», где посетители страницы смогут посмотреть или сказать арт-издание, сообщают представители Нижнетагильского театра кукол.