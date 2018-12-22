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Posted 22 декабря 2018,, 07:41

Published 22 декабря 2018,, 07:41

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Били ногами: подростки сломали ледовую скульптуру в Кушве

22 декабря 2018, 07:41
В ночь с 21 на 22 декабря двое молодых людей сломали фигуры, установленные в ледовом городке в Кушве.

Строительство городка еще полностью не завершено, однако неизвестные уже сломали ледяную изгородь. Молодых людей запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как один из подростков сначала ногами пинает ступеньки ледяной горки, а затем ледяную изгородь. После того, как ему удается сломать одну часть изгороди, он уходит, но затем возвращается и ломает еще несколько частей строения.

Как пишет «Кушва онлайн», в 2018 году на строительство ледяного городка в городе было выделено 1,3 млн рублей.

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#Общество#Кушва#Ледовый городок#Вандалы#Ледяной городок#Неизвестные#Ледяные фигуры
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