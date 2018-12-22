Били ногами: подростки сломали ледовую скульптуру в Кушве

Posted 22 декабря 2018,, 07:41
Published 22 декабря 2018,, 07:41
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Строительство городка еще полностью не завершено, однако неизвестные уже сломали ледяную изгородь. Молодых людей запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как один из подростков сначала ногами пинает ступеньки ледяной горки, а затем ледяную изгородь. После того, как ему удается сломать одну часть изгороди, он уходит, но затем возвращается и ломает еще несколько частей строения.
Как пишет «Кушва онлайн», в 2018 году на строительство ледяного городка в городе было выделено 1,3 млн рублей.