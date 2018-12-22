Били ногами: подростки сломали ледовую скульптуру в Кушве

Строительство городка еще полностью не завершено, однако неизвестные уже сломали ледяную изгородь. Молодых людей запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как один из подростков сначала ногами пинает ступеньки ледяной горки, а затем ледяную изгородь. После того, как ему удается сломать одну часть изгороди, он уходит, но затем возвращается и ломает еще несколько частей строения.