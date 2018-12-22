tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря 2018, 05:45

Published 22 декабря 2018, 05:45

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Вас снимают: екатеринбуржцы обнаружили в съёмной квартире скрытую камеру

22 декабря 2018, 05:45
Влюбленные из Екатеринбурга в арендованной квартире нашли спрятанную за батареей видеокамеру, которая была направлена на кровать.

По словам мужчины, который снял квартиру для того, чтобы провести время с возлюбленной, видеокамера была направлена на кровать. Устройство находилось под панелью возле батареи.

После того, как гости нашли камеру, они покинули квартиру. Мужчина решил обратиться в полицию.

Сначала я решил, что это кто-то развлекается. Но позже подумал, что запись можно использовать для вымогательства, рассказал екатеринбуржец.

Арендодатель пытался уладить ситуацию, предложив мужчине деньги и бесплатное проживание, сообщив, что это старое оборудование, которое просто забыли убрать. Однако мужчина пояснил, что камера была присоединена к электропроводке, и у нее мигали лампочки, сообщает E1.RU.

#Свободное время#Новости УрФО#Квартира#Видео#Камера#Съемка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика