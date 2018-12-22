Вас снимают: екатеринбуржцы обнаружили в съёмной квартире скрытую камеру

Арендодатель пытался уладить ситуацию, предложив мужчине деньги и бесплатное проживание, сообщив, что это старое оборудование, которое просто забыли убрать. Однако мужчина пояснил, что камера была присоединена к электропроводке, и у нее мигали лампочки, сообщает E1.RU.