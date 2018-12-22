Вас снимают: екатеринбуржцы обнаружили в съёмной квартире скрытую камеру

Posted 22 декабря 2018, 05:45
Published 22 декабря 2018, 05:45
Modified 29 ноября, 17:19
Updated 29 ноября, 17:19
По словам мужчины, который снял квартиру для того, чтобы провести время с возлюбленной, видеокамера была направлена на кровать. Устройство находилось под панелью возле батареи.
После того, как гости нашли камеру, они покинули квартиру. Мужчина решил обратиться в полицию.
Сначала я решил, что это кто-то развлекается. Но позже подумал, что запись можно использовать для вымогательства, рассказал екатеринбуржец.
Арендодатель пытался уладить ситуацию, предложив мужчине деньги и бесплатное проживание, сообщив, что это старое оборудование, которое просто забыли убрать. Однако мужчина пояснил, что камера была присоединена к электропроводке, и у нее мигали лампочки, сообщает E1.RU.