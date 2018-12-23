tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2018,, 10:56

Published 23 декабря 2018,, 10:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Инсталляция модных образов рубежа XIX-XX веков откроется в екатеринбургском музее

23 декабря 2018, 10:56
25 декабря в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге начнет работать инсталляция, которая посвящена созданию модной одежды в конце XIX – начале XX веков.

Автором инсталляции под названием «Solo inspiration… 1890–1903» является дизайнер из Екатеринбурга Наталия Соломеина.

В экспозицию входит воссозданная модная мастерская, где представлено место портнихи, зеркало, текстильные лекала и манекен. Также на выставке собрана коллекция швейных машинок «Singer», произведённых на рубеже XIX-XX столетий.

Выставку откроет показ модной новогодней коллекции от Наталии Соломеиной «Solo inspiration of new season», сообщает «Областная газета».

Материалы по теме
Новогодние ёлки, выставка кукол и ангел. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
#Общество#Новости УрФО#Выставка#Одежда#Показ#Мода#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07