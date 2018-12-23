Инсталляция модных образов рубежа XIX-XX веков откроется в екатеринбургском музее

Posted 23 декабря 2018,, 10:56
Published 23 декабря 2018,, 10:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Автором инсталляции под названием «Solo inspiration… 1890–1903» является дизайнер из Екатеринбурга Наталия Соломеина.
В экспозицию входит воссозданная модная мастерская, где представлено место портнихи, зеркало, текстильные лекала и манекен. Также на выставке собрана коллекция швейных машинок «Singer», произведённых на рубеже XIX-XX столетий.
Выставку откроет показ модной новогодней коллекции от Наталии Соломеиной «Solo inspiration of new season», сообщает «Областная газета».