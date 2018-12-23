Мать двух детей погибла в пожаре в жилом доме Екатеринбурга

Во время возгорания в пятиэтажном жилом доме Екатеринбурга пострадали 2 маленьких ребёнка, которых доставили с ожогами и отравлением угарным газом в больницу. Мать детей получила отравление продуктами горения, несовместимое с жизнью.

22 декабря в пятиэтажном доме на улице Восточной, 19 в Екатеринбурге загорелась квартира. Прибывшие на место происшествия пожарные вынесли из огня трёх человек – мать и двух несовершеннолетних детей. Женщина впоследствии скончалась, мальчиков доставили в больницу. Как сообщает E1.ru, у 2-летнего малыша 100% ожог тела, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и отправлен в ожоговый центр. Четырёхлетний ребёнок получил отравление угарным газом. Помимо пострадавших из здания в момент пожара эвакуировали 40 человек. Площадь возгорания составила 5 кв. метров, в тушении принимали участие 11 человек личного состава и 4 пожарных автомобиля. Причины случившегося установят специалисты.