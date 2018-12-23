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Posted 23 декабря 2018,, 06:00

Published 23 декабря 2018,, 06:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Водитель иномарки сбил дорожного рабочего под Тюменью

23 декабря 2018, 06:00
Дорожный рабочий стал жертвой наезда автомобиля «Хендэ Солярис». Пострадавшего доставили в больницу с переломом. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

Вечером 21 декабря на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск водитель иномарки сбил дорожного рабочего, а после врезался в остановившийся тягач.

У пострадавшего мужчины сломан тазобедренный сустав, его госпитализировали. О травмах, полученных водителем, и других жертвах ДТП не сообщается, передают «Аргументы и Факты. Тюмень».

Установить подробности аварии и определить степени вины каждого участника предстоит сотрудникам дорожной полиции.

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#Происшествия#Травма#ДТП#Дорога#Рабочий#Перелом#Иномарка#Тюмень#Грузовик
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