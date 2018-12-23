Водитель иномарки сбил дорожного рабочего под Тюменью

Posted 23 декабря 2018,, 06:00
Published 23 декабря 2018,, 06:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Вечером 21 декабря на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск водитель иномарки сбил дорожного рабочего, а после врезался в остановившийся тягач.
У пострадавшего мужчины сломан тазобедренный сустав, его госпитализировали. О травмах, полученных водителем, и других жертвах ДТП не сообщается, передают «Аргументы и Факты. Тюмень».
Установить подробности аварии и определить степени вины каждого участника предстоит сотрудникам дорожной полиции.