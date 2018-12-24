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Posted 24 декабря 2018,, 09:09

Published 24 декабря 2018,, 09:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Горячие линии» по вопросам обращения с ТКО открываются в Свердловской области

24 декабря 2018, 09:09
С 25 декабря в Свердловской области начнут работу «горячие линии» по вопросам обращения с ТКО.

На «горячих линиях» можно задать вопросы, касающиеся правил содержания площадок, а также сообщить о площадках, на которых не производится вывоз мусора.

Согласно информации с Официального сайта правительства Свердловской области, все интересующие вопросы тагильчане смогут задать по телефону 8-800-250-60-06. Во время новогодних каникул прием звонков также будет осуществляться.

Напомним, что в Нижнем Тагиле заниматься вопросами вывоза и утилизации ТКО будет ООО «Рифей».

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#Общество#Нижний Тагил#Мусор#Горячая линия#Вывоз мусора#Жалобы#Вопросы#Звонки#Рифей#ТКО
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