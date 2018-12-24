«Горячие линии» по вопросам обращения с ТКО открываются в Свердловской области

Posted 24 декабря 2018,, 09:09
Published 24 декабря 2018,, 09:09
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
На «горячих линиях» можно задать вопросы, касающиеся правил содержания площадок, а также сообщить о площадках, на которых не производится вывоз мусора.
Согласно информации с Официального сайта правительства Свердловской области, все интересующие вопросы тагильчане смогут задать по телефону 8-800-250-60-06. Во время новогодних каникул прием звонков также будет осуществляться.
Напомним, что в Нижнем Тагиле заниматься вопросами вывоза и утилизации ТКО будет ООО «Рифей».