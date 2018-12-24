tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2018, 05:00

Published 24 декабря 2018, 05:00

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Строительство ледового городка с «чудесами света» завершено в Нижнем Тагиле

24 декабря 2018, 05:00
Торжественное открытие ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле состоится 28 декабря в 18:00.

В Нижнем Тагиле подошло к концу строительство ледового городка на Театральной площади. На 25 декабря была запланирована сдача объекта. А 28 декабря в 18:00 состоится торжественное открытие.

На театральной площади возведены Великая китайская стена, Биг Бэн, Колизей, Эйфелева Башня, Тадж-Махал, Александрийский маяк, Колосс Родосский и сфинксы с пирамидой. В центре экспозиции располагается Парящий орел. Мэр города Владислав Пинаев совершил финальный осмотр городка.

Когда первый раз увидел проект, подумал, почему мы пользуемся календарём других народов? У нас есть свои не менее славные традиции, которые тоже надо помнить и хранить. Открыли старославянский календарь, увидели, что 2019 год – год Парящего Орла. Поэтому вместо Земляной Свиньи на главной площади будет именно он, пояснил мэр.

Также глава Нижнего Тагила обратил внимание на скульптуру пирамиды. Для безопасности было принято решение подпилить её основание, чтобы невозможно было взобраться наверх, сообщает «Тагильский рабочий».

По словам координатора проекта Михаила Филатова, идея проекта «7 чудес света» очень понравилась бригаде и скульпторы с удовольствием работали над созданием фигур.

#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Строительство#Открытие#Ледовый городок#Владислав Пинаев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика