Строительство ледового городка с «чудесами света» завершено в Нижнем Тагиле

Когда первый раз увидел проект, подумал, почему мы пользуемся календарём других народов? У нас есть свои не менее славные традиции, которые тоже надо помнить и хранить. Открыли старославянский календарь, увидели, что 2019 год – год Парящего Орла. Поэтому вместо Земляной Свиньи на главной площади будет именно он, пояснил мэр.