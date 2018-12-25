Стоит ли волноваться Куйвашеву? Оценка работы губернаторов - повод для перестановок

Американец Стивен стал ещё одним символом проигрыша в гонке. Конечно, общество изменилось: изменились и учителя, и ученики. Сейчас мы ещё идём по инерции советского образования, и она имеет большой запас прочности. Мы её, конечно, проедаем, но не так всё плохо. Конечно, мы можем сказать, что есть к чему стремиться. Проблемой является следующее: если раньше учитель, преподаватель был элитой общества, то, можно сказать, что сейчас представители этой профессии с точки зрения престижа – это фактически говоря маргинальные слои населения. Мы сейчас видим ту ситуацию, в которой России нужно применить усилия для конкурентоспособности, развития. Также мы говорим про кампус – всё в той же логике и парадигме, подчеркнул Максим Щербинин.