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Posted 26 декабря 2018,, 19:30

Published 26 декабря 2018,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Финансирование лечения онкозаболеваний в Свердловской области вырастет на 59 млрд

26 декабря 2018, 19:30
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области получит дополнительные средства для профилактики и лечения онкологических заболеваний. Сумму в 59 млрд рублей выделят страховые медицинские компании, федеральный и местные фонды.

В 2019 году выделенные средства будут направлены на оплату лекарств, процедуры лучевой терапии и увеличение заработной платы медикам.

Также в Свердловской области будет развиваться телемедицина, посредством которой молодые врачи смогут получать консультации по взаимодействию с тяжелобольными от опытных коллег.

Главной задачей выделения дополнительных средств является приобретение нового оборудования и улучшения качества оказания медицинских услуг больным онкологией, сообщает «ОТВ».

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#Свердловская область#Здоровье#Деньги#Медицина#Финансирование#Омс#Онкология
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