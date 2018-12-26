Финансирование лечения онкозаболеваний в Свердловской области вырастет на 59 млрд

Posted 26 декабря 2018,, 19:30
Published 26 декабря 2018,, 19:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В 2019 году выделенные средства будут направлены на оплату лекарств, процедуры лучевой терапии и увеличение заработной платы медикам.
Также в Свердловской области будет развиваться телемедицина, посредством которой молодые врачи смогут получать консультации по взаимодействию с тяжелобольными от опытных коллег.
Главной задачей выделения дополнительных средств является приобретение нового оборудования и улучшения качества оказания медицинских услуг больным онкологией, сообщает «ОТВ».