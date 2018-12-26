Новогодняя встреча для юных тагильчан прошла в библиотеке №1

Но для того, чтобы Дед Мороз смог появиться на празднике детям пришлось веселить Мадам Ягу и Бабу Ягу, двух сестриц, укравших у Дедушки валенки. Наконец, к всеобщей радости гостей, на встречу пожаловал Дед Мороз и Снегурочка. Завершился праздник хороводом и подарками, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.