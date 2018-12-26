tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря 2018,, 02:30

Published 26 декабря 2018,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Новогодняя встреча для юных тагильчан прошла в библиотеке №1

26 декабря 2018, 02:30
Белочки, пираты, клоуны, пантеры, ёлочки и мушкетёры собрались в библиотеке №1 на новогодней встрече «Чудеса под Новый год». Встречал гостей самый вежливый кот в мире – Леопольд.

23 декабря в библиотеке №1 прошла новогодняя встреча для юных тагильчан и их родителей. Одетые в различные костюмы гости собрались в компании кота Леопольда, чтобы провести время и встретить главных гостей торжества – Деда Мороза и Снегурочку.

Но для того, чтобы Дед Мороз смог появиться на празднике детям пришлось веселить Мадам Ягу и Бабу Ягу, двух сестриц, укравших у Дедушки валенки. Наконец, к всеобщей радости гостей, на встречу пожаловал Дед Мороз и Снегурочка. Завершился праздник хороводом и подарками, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

Материалы по теме
Члены клуба «Новая жизнь» познакомились с цветотерапией в библиотеке Нижнего Тагила
#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#Отдых#Праздник#Снегурочка#Дед Мороз#Библиотека №1
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07