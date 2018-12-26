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Posted 26 декабря 2018, 16:08

Published 26 декабря 2018, 16:08

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Тагильчанин назвал свое сообщение об убийстве Путина предновогодней шуткой

26 декабря 2018, 16:08
Сотрудники полиции провели проверку после публикации TagilCity.ru про сообщение в соцсети о сборе денег на убийство Путина, которое разместил у себя на странице в соцсети местный житель. Такой поступок тагильчанин объяснил предновогодней шуткой.

После того, как редакция TagilCity.ru разместила материал о том, что один из жителей Нижнего Тагила опубликовал у себя на странице в соцсети сообщение о сборе денег, правоохранительные органы провели по данному факту проверку.

С мужчиной была проведена разъяснительная беседа. Он назвал свое сообщение предновогодней шуткой:

Я разместил это сообщение в качестве новогоднего розыгрыша для своих друзей, так как моя страница была закрыта. Я, конечно, не собирался совершать какие-либо противоправные деяния, тем более я вполне хорошо отношусь к действующей власти как в стране, так и в нашем городе.

#Общество#Нижний Тагил#Владимир Путин#Убийство#Соцсеть#Шутка
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