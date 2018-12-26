Тагильчанин назвал свое сообщение об убийстве Путина предновогодней шуткой

Я разместил это сообщение в качестве новогоднего розыгрыша для своих друзей, так как моя страница была закрыта. Я, конечно, не собирался совершать какие-либо противоправные деяния, тем более я вполне хорошо отношусь к действующей власти как в стране, так и в нашем городе.