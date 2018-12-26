Тагильчанин назвал свое сообщение об убийстве Путина предновогодней шуткой

Posted 26 декабря 2018, 16:08
Published 26 декабря 2018, 16:08
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
После того, как редакция TagilCity.ru разместила материал о том, что один из жителей Нижнего Тагила опубликовал у себя на странице в соцсети сообщение о сборе денег, правоохранительные органы провели по данному факту проверку.
С мужчиной была проведена разъяснительная беседа. Он назвал свое сообщение предновогодней шуткой:
Я разместил это сообщение в качестве новогоднего розыгрыша для своих друзей, так как моя страница была закрыта. Я, конечно, не собирался совершать какие-либо противоправные деяния, тем более я вполне хорошо отношусь к действующей власти как в стране, так и в нашем городе.