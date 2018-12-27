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Posted 27 декабря 2018, 03:30

Published 27 декабря 2018, 03:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Нижний Тагил занял второе место в рейтинге самого дешевого вторичного жилья

27 декабря 2018, 03:30
Нижний Тагил занял второе место в рейтинге городов с самой низкой ценой на вторичное жилье. Средняя цена за квартиру в городе составила чуть более 1,8 млн рублей.

Нижний Тагил назван вторым среди аутсайдеров из крупных городов России по стоимости вторичного жилья после Магнитогорска. Средняя цена за квадратный метр в городе равна 35 301 рубль. Средняя цена за квартиру - 1 млн 833 тыс. 186 рублей.

Самое дорогое жилье в Москве. Стоимость одного квадратного метра там составляет 215 тыс. рублей. На втором месте в списке лидеров – Санкт-Петербург. Средняя стоимость за квартиру там составляет 8,3 млн рублей. На третьем месте – Сочи, с 110 тыс. рублей за квадратный метр.

Всего в исследовании учитывались показатели всех ценовых категорий в 69 городах России с населением более 300 тысяч человек.

Екатеринбург в рейтинге самого дорого вторичного жилья занял 12-е место. Квадратный метр в столице Урала стоит 72 тысячи рублей. А квартиру можно приобрести за 4,5 млн рублей.

К концу 2018 года рынок вторичного жилья демонстрирует подорожание квадратных метров в 66 городах из 69 в среднем на 6,4%. Общая цена за квартиру увеличилась в 65 городах. Общий бюджет покупки вырос на 8,7%.

Исключением является город Чебоксары, где по обоим показателям нет изменений, сообщается на портале «Мир квартир».

#Общество#Нижний Тагил#Жилье#Квартиры#Продажа#Рынок#Екатеринбург
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