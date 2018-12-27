Нижний Тагил занял второе место в рейтинге самого дешевого вторичного жилья

Самое дорогое жилье в Москве. Стоимость одного квадратного метра там составляет 215 тыс. рублей. На втором месте в списке лидеров – Санкт-Петербург. Средняя стоимость за квартиру там составляет 8,3 млн рублей. На третьем месте – Сочи, с 110 тыс. рублей за квадратный метр.