Попросил позвонить: полтора года получил екатеринбуржец за присвоение телефона

Posted 27 декабря 2018, 16:40
Published 27 декабря 2018, 16:40
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
21 сентября в вузе уральской столицы к несовершеннолетней девушке подошел мужчина. Он попросил воспользоваться ее сотовым телефоном. Студентка, не подозревая о злых намерениях собеседника, отдала ему мобильный. Злоумышленник, получив желаемое, скрылся из здания.
На момент преступления у подозреваемого уже имелась непогашенная судимость. Помимо этого, за 14 дней до присвоения сотового мужчина был судим за три хищения.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба» и назначили наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.