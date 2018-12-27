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Posted 27 декабря 2018, 16:40

Published 27 декабря 2018, 16:40

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Попросил позвонить: полтора года получил екатеринбуржец за присвоение телефона

27 декабря 2018, 16:40
Екатеринбуржцу вынесен приговор в виде одного года шести месяцев лишения свободы за присвоение телефона. Мужчина попросил у студентки высшего учебного заведения позвонить и, заполучив телефон, скрылся.

21 сентября в вузе уральской столицы к несовершеннолетней девушке подошел мужчина. Он попросил воспользоваться ее сотовым телефоном. Студентка, не подозревая о злых намерениях собеседника, отдала ему мобильный. Злоумышленник, получив желаемое, скрылся из здания.

На момент преступления у подозреваемого уже имелась непогашенная судимость. Помимо этого, за 14 дней до присвоения сотового мужчина был судим за три хищения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба» и назначили наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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