tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2018,, 14:03

Published 28 декабря 2018,, 14:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Экс-глава ОП №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер возглавил ОМВД Кировограда

28 декабря 2018, 14:03
Бывший начальник отдела полиции №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер, который был понижен в должности после смерти Станислава Головко, возглавил ОМВД Кировграда.

Бывший начальник отдела полиции №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер назначен главой ОМВД Кировграда, сообщают «Вечерние Ведомости».

Напомним, в октябре 2017 года после задержания в ОП №17 от черепно-мозговой травмы скончался Станислав Головко. Трое оперативников отдела были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Руководитель отдела Эдуард Губер был понижен в должности, экс-начальник перевелся в городское УВД.

Материалы по теме
Лишь превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила не виновны в смерти ГоловкоНе надо денег, надо справедливости: сестра Головко о приговоре суда в Нижнем ТагилеСтороны процесса о гибели Станислава Головко обжалуют вынесенный приговор
#Общество#Нижний Тагил#Полиция#МВД#Кировград#Станислав Головко
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07