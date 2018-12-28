Экс-глава ОП №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер возглавил ОМВД Кировограда

Напомним, в октябре 2017 года после задержания в ОП №17 от черепно-мозговой травмы скончался Станислав Головко. Трое оперативников отдела были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Руководитель отдела Эдуард Губер был понижен в должности, экс-начальник перевелся в городское УВД.