Экс-глава ОП №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер возглавил ОМВД Кировограда

Posted 28 декабря 2018,, 14:03
Published 28 декабря 2018,, 14:03
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Бывший начальник отдела полиции №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер назначен главой ОМВД Кировграда, сообщают «Вечерние Ведомости».
Напомним, в октябре 2017 года после задержания в ОП №17 от черепно-мозговой травмы скончался Станислав Головко. Трое оперативников отдела были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Руководитель отдела Эдуард Губер был понижен в должности, экс-начальник перевелся в городское УВД.