Горки и аттракционы: ледовый городок на Вые в Нижнем Тагиле открылся 28 декабря

Ледовый городок у «Юбилейного» - это традиция десятилетий, еще 25 лет назад я в детстве тут с горок каталась, а в 2014 году перестали тут городок ставить, а мы очень хотим. Еще бы елку, как раньше. А так – здорово, дети рады очень,сказала жительница района.