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Posted 28 декабря 2018,, 14:43

Published 28 декабря 2018,, 14:43

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Минприроды Свердловской области предупредило о запрете на автогонки на озере Балтым

28 декабря 2018, 14:43
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области запретило автомобилистам, мотоциклистам и владельцам иных транспортных средств устраивать гонки на озере Балтым.

В январе 2018 года на льду озера прошли автогонки, на январь 2019 года также было запланировано проведение гонок, однако в ситуацию вмешалось Минприроды региона.

Согласно постановлению правительства Свердловской области, озеро Балтым является памятником природы.

В прошлый раз гонкам пытались помешать защитники природы и казаки, однако им не удалось помешать проведению гонок, пишут «Вечерние ведомости».

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#Общество#Свердловская область#Озеро#Гонки#Природа#Балтым
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