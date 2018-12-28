Минприроды Свердловской области предупредило о запрете на автогонки на озере Балтым

Posted 28 декабря 2018,, 14:43
Published 28 декабря 2018,, 14:43
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В январе 2018 года на льду озера прошли автогонки, на январь 2019 года также было запланировано проведение гонок, однако в ситуацию вмешалось Минприроды региона.
Согласно постановлению правительства Свердловской области, озеро Балтым является памятником природы.
В прошлый раз гонкам пытались помешать защитники природы и казаки, однако им не удалось помешать проведению гонок, пишут «Вечерние ведомости».